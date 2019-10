Thales étend ses objectifs à l'horizon 2023 suite à l'intégration de Gemalto

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé jeudi tabler sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 3% à 5% en moyenne sur la période 2019-2023, l'intégration de Gemalto ayant permis au groupe de prolonger des objectifs initialement prévus pour l'horizon 2021.

L'intégration du spécialiste des cartes SIM et des solutions de sécurité numérique, dont le rachat a été finalisé début avril, se passe "très bien" et alimente la confiance du groupe dans sa capacité à atteindre ses objectifs, a indiqué le président-directeur général, Patrice Caine, au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

La division Identité et sécurité numérique (DIS), composée de Gemalto et de certaines activités numériques de Thales, devrait pour sa part dégager une croissance organique moyenne de 4% à 6% sur la période 2020-2023, grâce à un marché en expansion. Gemalto est positionné sur des segments en "très forte croissance" et propose des offres répondant à des "demandes sociétales de long terme", a expliqué Patrice Caine.

Thales s'attend à ce que les investissements dans les activités numériques ainsi que l'intégration de Gemalto compensent des "perspectives plus incertaines dans le marché spatial commercial et l'absence de croissance dans le transport sur la période 2019-2023", et ce dans un contexte économique et géopolitique incertain. Le groupe a précisé que "le phasage de l'ensemble de ces effets devrait se traduire par une croissance plus faible en début de période et s'accélérant progressivement par la suite".

Thales a par ailleurs confirmé anticiper des synergies de coûts, liées à l'acquisition de Gemalto, de 120 millions d'euros "en rythme de croisière", soit à compter de 2022. Les synergies devraient atteindre 20 millions d'euros en 2019 et 60 millions d'euros en 2020.

De plus, le groupe a chiffré les synergies de revenus de Thales, estimant que, d'ici à 2023, le "chiffre d'affaires incrémental induit par l'acquisition de Gemalto représentera entre 300 millions et 500 millions d'euros, avec un potentiel sensiblement plus élevé au-delà".

Thales prévoit en outre d'améliorer ses performances opérationnelles, avec un objectif de marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 12% à l'horizon 2023. Le groupe tablait, avant l'intégration de Gemalto, sur une marge opérationnelle comprise entre 11% et 11,5% en 2021.

Sur le plan de la génération de trésorerie, Thales entend "conserver un ratio de conversion en cash élevé. Il devrait ainsi atteindre environ 95% avant éléments exceptionnels en moyenne sur la période 2019-2023".

Thales a dévoilé jeudi ces objectifs à l'occasion d'une journée consacrée aux investisseurs et dédiée aux nouveaux contours du groupe. Ces perspectives devraient "donner visibilité et confiance aux investisseurs", a estimé Patrice Caine.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

