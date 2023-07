Actuellement, Patrice Caine occupe le poste de président-directeur général de Thales SA et d'ingénieur en chef du Corps des Mines. Il est également président de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Dans le passé, Patrice Caine a occupé le poste de Chef de la Division Développement Industriel et Energie à la Direction Générale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement. M. Caine est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Ecole Polytechnique et d'un diplôme de premier cycle de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Principales sociétés THALES Chief Executive Officer Association Nationale de la Recherche et de la Technologie Chairman