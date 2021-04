REXEL a déjà oublié la crise

Rexel vient de rejoindre le cercle très fermé des groupes à avoir d'ores et déjà oublié la crise du Covid-19. Le distributeur de matériel électrique a en effet publié ce matin un chiffre d'affaires de 3,331 milliards d'euros au premier trimestre, représentant une hausse de 3,3% en données brutes et de 8,6% à jours constants (440 points de base au-dessus aux attentes), mais aussi en croissance de 5,4% à jours constants par rapport au premier trimestre 2019. Cette excellente publication, supérieure de 4,5% au consensus, permet ainsi au titre de progresser de 1,89% à 17,5 euros.Une performance réalisée en dépit des effets change, périmètre et calendaires négatifs de 2,3%, 0,7 et 2,1% respectivement, mais qui reflète "la forte demande sous-jacente liée à la hausse des usages électriques et de la transition énergétique' s'est réjoui Patrick Berard , le Directeur Général du groupe.Le dirigeant a jouté que "le bon trimestre démontre également la montée en puissance des effets positifs de notre profonde transformation digitale, comme en témoigne la croissance de la pénétration digitale qui atteint désormais 22,6% des ventes".Ce taux est en hausse de de 242 points de base par rapport au premier trimestre 2020, et ceci malgré un effet de base difficile qui s'explique par l'accélération des ventes digitales durant la pandémie il y a un an, notamment en Chine.D'un point de vue géographique, l'Europe, qui représente 59% des ventes de Rexel, a crû de 10,8% sur le trimestre, en données comparables et à nombre de jours constant. Elle a également progressé de 9,2% par rapport au premier trimestre 2019.L'Asie-Pacifique, qui représente seulement 9% des ventes, a pour sa part progressé de 23,7% sur un an à nombre de jours constant, et de 13,8% par rapport à début 2019.Les ventes en Amérique du Nord (32% de l'activité) ont quant à elles progressé de 1,5% à jours constatnts, mais ont chuté de 10,5% en données publiées, en raison notamment d'un effet de change négatif de 82,7 millions d'euros, dû à la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro, ainsi que d'un effet de périmètre négatif de 22,6 millions d'euros dû à la cession de Gexpro Services et de la récente acquisition de l'activité Wesco Utility au Canada."Nos ventes du premier trimestre ainsi que la tendance d'avril renforcent notre confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs de l'année et nos ambitions moyen-terme", a également déclaré Patrick Berard , alors que Rexel a confirmé ses attentes d'une croissance des ventes (à données comparables et à nombre de jours constant) comprise entre 5% et 7%, d'une marge d'EBITA ajusté d'environ 5%, et d'une conversion du free cash-flow de plus de 60% en 2021.Malgré tous ces signaux positifs, les analystes de Stifel n'ont pas changé leur point de vue sur le titre du distributeur de matériel électrique et ont maintenu leur recommandation Conserver avec un objectif de cours de 18,30 euros.