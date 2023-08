Fondateur d'Altice SA, d'Altice Europe NV et d'Altice International SARL, Patrick Drahi est un entrepreneur et un homme d'affaires qui a été à la tête de 5 entreprises différentes. Il est président d'Altice USA, Inc. et président et directeur exécutif d'Altice Europe NV. Dans le passé, il a occupé le poste de directeur général d'Altice One SAS, de directeur chez Currier, McCabe & Associates, Inc, de président d'Altice France SA et de président exécutif d'Altice SA. Patrick Drahi a obtenu un diplôme de premier cycle de l'École polytechnique et un diplôme d'études supérieures de Tlcom ParisTech.

Principales sociétés Altice UK SARL Founder