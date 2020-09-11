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Patrick Drahi

Age : 55
Patrimoine public : 2 570 089 355 USD
Principales sociétés : Altice USA, Inc. - Altice Europe N.V.
Biographie : Patrick Drahi is an entrepreneur and businessperson who founded Altice SA, Altice Europe NV and Alti

Altice Europe annonce son rachat par son fondateur Patrick Drahi

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11/09/2020 | 08:51

11 septembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:

* ACCORD SUR L'OFFRE EN NUMÉRAIRE RECOMMANDÉE DE EUR 4,11 PAR ACTION POUR TOUTES LES ACTIONS ORDINAIRES A ET B DANS LE CAPITAL D'ALTICE EUROPE PAR NEXT PRIVATE B.V

* LE PRIX DE L'OFFRE REPRÉSENTE UNE PRIME DE 23,8 % PAR RAPPORT AU PRIX DE CLÔTURE DU 10 SEPTEMBRE 2020 ET UNE PRIME D'ENVIRON 16,5 % PAR RAPPORT AU VWAP DE 180 JOURS

* OPÉRATION PERMETTRA À ALTICE EUROPE D'AMÉLIORER ENCORE LE SUCCÈS DURABLE ET À LONG TERME DE SON ACTIVITÉ SOUS LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE L'INITIATEUR

* L'OFFRE EST SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS HABITUELLES ET DEVRAIT S'ACHEVER AU PREMIER TRIMESTRE 2021

* SUITE À L'OFFRE, L'OFFRANT A L'INTENTION DE RETIRER ALTICE EUROPE DE LA COTE

* AUCUNE RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES SOCIÉTÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE ET AUCUNE RÉDUCTION MATÉRIELLE DES EFFECTIFS D'ALTICE EUROPE N'EST PRÉVUE À LA SUITE DE L'OPÉRATION OU DE SA RÉALISATION

* L'OFFRE EST SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS HABITUELLES ET DEVRAIT SE TERMINER AU PREMIER TRIMESTRE 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALTICE EUROPE N.V. -1.48%3.321 Cours en différé.-42.22%
ALTICE USA, INC. -0.79%26.5 Cours en différé.-3.07%
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