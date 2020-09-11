Altice Europe annonce son rachat par son fondateur Patrick Drahi

11 septembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:
* ACCORD SUR L'OFFRE EN NUMÉRAIRE RECOMMANDÉE DE EUR 4,11
PAR
ACTION POUR TOUTES LES ACTIONS ORDINAIRES A ET B DANS LE CAPITAL
D'ALTICE EUROPE PAR NEXT PRIVATE B.V
* LE PRIX DE L'OFFRE REPRÉSENTE UNE PRIME DE 23,8 % PAR
RAPPORT AU
PRIX DE CLÔTURE DU 10 SEPTEMBRE 2020 ET UNE PRIME D'ENVIRON 16,5
% PAR RAPPORT AU VWAP DE 180 JOURS
* OPÉRATION PERMETTRA À ALTICE EUROPE D'AMÉLIORER ENCORE LE
SUCCÈS
DURABLE ET À LONG TERME DE SON ACTIVITÉ SOUS LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
DE L'INITIATEUR
* L'OFFRE EST SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS HABITUELLES ET
DEVRAIT S'ACHEVER AU PREMIER TRIMESTRE 2021
* SUITE À L'OFFRE, L'OFFRANT A L'INTENTION DE RETIRER ALTICE
EUROPE DE LA COTE
* AUCUNE RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES SOCIÉTÉS
OPÉRATIONNELLES DU
GROUPE ET AUCUNE RÉDUCTION MATÉRIELLE DES EFFECTIFS D'ALTICE
EUROPE N'EST PRÉVUE À LA SUITE DE L'OPÉRATION OU DE SA
RÉALISATION
* L'OFFRE EST SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS HABITUELLES ET
DEVRAIT SE TERMINER AU PREMIER TRIMESTRE 2021
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)