Patrick Drahi Age : 55 Patrimoine public : 2 090 664 761 USD Principales sociétés : Altice USA, Inc. - Altice Europe N.V. Biographie : Patrick Drahi is an entrepreneur and businessperson who founded Altice SA, Altice Europe NV and Alti » Lire la suite Altice dépasse les attentes avec son bénéfice du 2e trimestre, réduit sa dette 0 30/07/2020 | 18:49

Altice Europe a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes, le groupe de télécoms étant parvenu à contenir l'impact de la crise liée au nouveau coronavirus sur ses ventes et ses profits en recrutant de nouveaux abonnés. Le bénéfice trimestriel avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) a augmenté de 0,3% à 1,44 milliard d'euros, a annoncé Altice Europe jeudi, alors que le consensus fourni par le groupe lui-même s'établissait à 1,37 milliard. Le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 1,2% à 3,54 milliards d'euros mais il a lui aussi dépassé le consensus, de près de 100 millions d'euros. Fortement endetté, le groupe fondé par Patrick Drahi a en outre remboursé une partie de ses créances au cours de cette période, marquée par la vente de sa participation dans son alter ego américain Altice USA. Altice Europe s'est engagé depuis 2017 dans une série de cessions d'actifs et de réductions de coûts, ouvrant la voie à d'importantes opérations de refinancement ayant allégé le fardeau de sa dette. "Le groupe a monétisé sa participation dans Altice USA et a remboursé 1,2 milliard d'euros de dette depuis avril 2020", a souligné Patrick Drahi, cité dans un communiqué, ajoutant que son groupe poursuivrait ses efforts de désendettement. En France, principal marché d'Altice Europe ayant représenté 70% de son chiffre d'affaires l'an dernier, l'opérateur a attiré 37.000 nouveaux abonnés dans le haut débit et environ 99.000 pour ses forfaits mobile au deuxième trimestre, marqué par le confinement de la population face à l'épidémie liée au coronavirus. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels pour 2020, c'est-à-dire une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice brut et une réduction de sa dette. L'endettement net d'Altice Europe s'établissait fin juin à 29 milliards d'euros, plus de deux milliards de moins que fin mars. (Mathieu Rosemain; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE EUROPE N.V. 7.40% 4.064 -34.15% ALTICE USA, INC. -0.56% 25.05 -8.38% 0 Réagir à cet article lu44 - Miracle ou mirage avec une perte attendus nette 2020 -402 M Dette nette 2020 30 492 M ...le TITANIC



