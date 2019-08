La valeur du jour en Europe - ALTICE EUROPE flambe : retour de la croissance en France et prévisions annuelles relevées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice Europe retrouve une croissance en France, son principal marché. Sur le deuxième trimestre, le groupe européen de télécoms et de médias y a enregistré une hausse de 4% de son chiffre d'affaires après un repli de 1,2% sur le premier trimestre. Il a par ailleurs dévoilé une sensible amélioration de l’évolution de l’Ebitda ajusté (+10,1% après +4,6%). De bonnes nouvelles, qui ont incité le groupe fondé par Patrick Drahi a relevé plusieurs de ses objectifs annuels. En Bourse, le titre d’Altice Europe flambe de 23,77% à 4,17 euros."Le redressement d'Altice Europe est de plus en plus évident avec une nouvelle étape clé au deuxième trimestre 2019 : le chiffre d'affaires résidentiel ainsi que le chiffre d'affaires total en France sont de nouveau en croissance", a commenté Patrick Drahi fondateur d'Altice Europe.Ainsi, sur la période, Altice France a de nouveau atteint un bon niveau d'acquisition de clients (+105 000 dans le mobile et +31 000 dans le fixe) dans un marché avec moins de promotions. Et ce, tout en continuant à se concentrer et à réduire significativement le taux de désabonnement tant sur le fixe que sur le mobile.Au total sur les trois derniers mois, Altice Europe a dévoilé un Ebitda ajusté de +9,8% à 1,43 milliard. Pour sa part le chiffre d'affaires a atteint 3,59 milliards, en hausse de 3,8%."Altice France et Altice International accélèrent la croissance de leur chiffre d'affaires, avec une croissance plus forte de l'Ebitda, ouvrant la voie à une accélération du désendettement, déjà sensible. Ce redressement opérationnel réussi nous permet d'augmenter nos prévisions pour l'ensemble de l'année ", a ajouté Patrick Drahi Dans ce contre, Altice Europe prévoit pour 2019 une croissance du chiffre d'affaires d'Altice France comprise entre 5% et 6%, contre 3 à 5% précédemment. Par ailleurs, l'Ebitda ajusté d'Altice France est désormais attendu dans une fourchette de 4,1 à 4,2 milliards d'euros, contre 4 à 4,1 milliards d'euros auparavant.Enfin, Altice Europe indique viser une croissance du cash-flow libre opérationnel de l'ordre de 15% par rapport à l'année précédente, hors segment Altice TV ( contre environ 10% par rapport à l'année précédente).Dans le sillage de cette publication, Credit Suisse a réitéré son conseil Neutre sur la valeur et relevé son objectif de cours de 2,9 à 3,3 euros.