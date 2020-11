La valeur du jour en Europe ALTICE dépasse les attentes au troisième trimestre, le projet de rachat avance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altice Europe évolue quasiment à l'équilibre ce matin, à 4,35 euros, après la publication hier soir de résultats supérieurs aux attentes. Le groupe de Patrick Drahi , coté à Amsterdam, a en effet publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 de 3,774 milliards d'euros, en progression de 3,2% sur un an (+4,1% à changes constants), alors que le consensus des analystes misait sur 3,703 milliards. L’EBITDA ajusté est quant à lui ressorti en hausse de 5,1% (+6,1% à de changes constants) à 1,482 milliard d'euros, contre 1,434 milliard attendu.Dans les télécoms, la maison-mère de SFR a vu ses revenus croître de 4,4% à 2,095 milliards d'euros, et compte plus de 35 millions d'abonnés Internet et mobile dans le monde. Les ventes d'équipement ont progressé de 1% à 231,7 millions, et les services aux entreprises, 4% à 1,248 milliard.La France reste, de très loin, le premier marché d'Altice, puisque le chiffre d'affaires qui y est réalisé, en croissance de 4% à 2,740 milliards d'euros, représente 73% de l'activité du groupe. Idem pour l'EBITDA ajusté, qui s'est établi dans l'Hexagone à 1,084 milliard d'euros, en hausse de 2,8%.Le nombre d'abonnés français chez SFR a augmenté de 21 000 dans l'Internet et de 25 000 dans la téléphonie mobile, pour un total de 6,42 millions et 15,85 millions respectivement. Le nombre de foyers raccordés à la fibre atteint les 18,8 millions, une augmentation de 1,3 million par rapport au second trimestre.Du coté des médias, Altice TV a enregistré un chiffre d'affaires de 70,1 millions d'euros, en hausse de 21% sur un an, et un EBITDA ajusté de nouveau positif de 6,9 millions, grâce notamment à la vente des demi-finales et des finales de l'UEFA à TF1.Le groupe continue de traîner de lourdes dettes, puisque celles-ci n'ont quasiment pas bougé par rapport au second trimestre, atteignant 28,9 milliards d'euros à fin septembre, malgré le remboursement de 1,4 milliard depuis avril 2020.Concernant ses perspectives, Altice continue d'anticiper une croissance de son chiffre d'affaires et de son EBITDA pour l'ensemble de l'exercice, ainsi qu'un free cash flow organique de plus de 1 milliard d'euros.Enfin, le projet de rachat du groupe par son fondateur, Patrick Drahi , pour 2,5 milliards d'euros afin de le retirer de la cote, progresse et devrait bientôt faire l'objet de nouvelles annonces.