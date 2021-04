Faurecia a réalisé son point d’activité au titre du premier trimestre 2021. Entre janvier et mars, les ventes de l’équipementier automobile se sont élevées à 4 milliards d’euros, en hausse de 8,9 % sur un an à données publiées et de +12,2 % à périmètre et taux de change constants." Au premier trimestre, nos ventes ont affiché une croissance organique à deux chiffres, avec une forte surperformance dans toutes les régions. La croissance organique des ventes a été solide au sein de nos différentes activités, malgré la pénurie de composants durant ce trimestre. La croissance a été particulièrement forte en Chine, où nos ventes ont dépassé les ventes pré-Covid du premier trimestre 2019 ", a commenté Patrick Koller , le directeur général de Faurecia.Lors du premier trimestre, la distribution des actions Faurecia précédemment détenues par PSA, puis par Stellantis, a été réalisée. L'équipementier automobile dispose désormais d'un flottant qui représente 85 % de son capital, d'un actionnariat international élargi et d'une liquidité accrue." Au second trimestre et en tenant compte des effets négatifs de la pénurie de composants électroniques, nous afficherons une très forte croissance organique des ventes et surperformance, grâce au démarrage de production de nouveaux programmes ", a indiqué Patrick Koller Pour 2021, Faurecia anticipe toujours un rebond de la production automobile mondiale à 76,6 millions de véhicules, soit une hausse de 8 % par rapport à 2020.Dans ce cadre, et en l'absence de nouveau confinement de grande ampleur, l'équipementier automobile a confirmé ses objectifs annuels. Pour 2021, le groupe table sur des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle d'environ 7 % (proche des niveaux pré-Covid) et un cash flow net d'environ 500 millions d'euros.En parallèle, Faurecia a également confirmé ses objectifs 2022 (des ventes d'au moins 18,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 8% et un cash-flow net d'environ 750 millions d'euros) et ses perspectives 2025 (des ventes d'au moins 24,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8% et un cash flow net d'environ 1,1 milliard d'euros).