UPDATE3: Les objectifs de Faurecia pour le second semestre déçoivent le marché

Patrick Koller is on the board of Legrand SA and Fondation du Collège de France and Chief Executive

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché sanctionne Faurecia lundi alors que l'équipementier automobile a dévoilé des objectifs financiers jugés décevants par les analystes pour le second semestre. A 11h40, l'action Faurecia recule de 2,5%, à 33,87 euros. "Le déploiement accéléré de nos initiatives clés en matière de résilience et les actions structurelles supplémentaires vont nous permettre d'accroître davantage notre résilience et de revenir à une rentabilité et une génération de trésorerie solides au second semestre", a pourtant souligné le directeur général de Faurecia, Patrick Koller. Pour le second semestre de l'exercice 2020, Faurecia prévoit une marge opérationnelle d'environ 4,5% des ventes et un flux de trésorerie net d'environ 600 millions d'euros, avec des ventes attendues autour de 7,6 milliards d'euros. Pour satisfaire cette ambition, l'industriel entend faire preuve de rigueur en matière de gestion de sa trésorerie, envisageant notamment de réduire de 40% ses dépenses d'investissement sur l'ensemble de l'exercice. L'empreinte industrielle du groupe sera également optimisée, pour un coût de restructuration estimé à 230 millions d'euros cette année. Vers une baisse très marquée de l'activité "Les prévisions des dirigeants pour la seconde moitié de l'exercice impliquent une baisse très marquée du chiffre d'affaires et un faible niveau de rentabilité", commente un analyste basé à Paris. "Sur un an, le chiffre d'affaires de Faurecia devrait plonger de 17% au second semestre, c'est-à-dire plus vite que le déclin la production automobile mondiale, attendu autour de 15% sur la période par le groupe et autour de 11% par IHS", ajoute cet analyste. Faurecia se montre volontairement prudent quant à la suite de l'exercice. "Nous disposons d'une bonne visibilité sur le troisième trimestre mais elle est faible sur le quatrième trimestre", a concédé Patrick Koller, lors d'une conférence avec les analystes. "Certaines de nos usines pourraient rencontrer des difficultés alors que la pandémie de coronavirus n'est pas maitrisée aux Etats-Unis et que la situation est tendue au Mexique", a ajouté le dirigeant. En revanche, les résultats de Faurecia sont ressortis conformes aux attentes des analystes au premier semestre. Dans un contexte rendu difficile par la crise sanitaire du nouveau coronavirus, le groupe a accusé une perte nette de 433 millions d'euros au cours des six derniers mois, contre un bénéfice net de 346 millions d'euros lors de la même période de l'année précédente. Le groupe a également subi une perte opérationnelle de 114 millions d'euros, contre un profit opérationnel de 645 millions d'euros un an auparavant. Plombé par l'effondrement des volumes, cet indicateur inclut aussi cette année un coût non récurrent de 20 millions d'euros lié à la pandémie de Covid-19. Les économies de coûts, qui ont atteint 536 millions d'euros sur le semestre, sont loin de compenser ces éléments négatifs. Une performance inférieure à la production mondiale Au cours des six premiers mois de l'année, Faurecia a réalisé un chiffre d'affaires de 6,17 milliards d'euros. Les ventes ont chuté de 31,2% en données publiées et de 35,4% à périmètre et taux de change constants. Cette baisse de l'activité est conforme aux prévisions des dirigeants. Le mois dernier, Faurecia avait indiqué tabler sur une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 35% au premier semestre, à taux de change et périmètre constants. Sur le semestre écoulé, la baisse des revenus du groupe a toutefois été supérieure de 100 points de base à la chute de la production automobile mondiale (-34,4%), à taux de change constants. "La légère sous-performance du groupe est due à un effet de mix géographique défavorable d'environ -350 points de base", a expliqué Faurecia. En effet, l'Europe et l'Amérique du Nord, les régions les plus affectées par la crise sanitaire, représentaient 76% des ventes du groupe l'an passé, alors qu'elles comptaient pour 46% de la production automobile mondiale. Au premier semestre, la baisse organique du chiffre d'affaires a atteint 36,1% en Europe (49% de l'activité) et 41,7% en Amérique du Nord (24% de l'activité). En Asie, qui compte pour 24% de l'activité, la contraction organique des ventes s'est limitée à 23,2% sur la période. Entre janvier et juin, Faurecia a néanmoins poursuivi sa stratégie de développement et signé pour 12 milliards d'euros de nouvelles commandes. Selon Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires semestriel de 5,99 milliards d'euros, sur une perte opérationnelle de 114 millions d'euros et sur une perte nette de 209 millions d'euros. Flux de trésorerie négatif Le flux de trésorerie net de l'industriel est ressorti négatif de 1,05 milliard d'euros au premier semestre, par rapport à un flux positif de 257 millions d'euros un an auparavant. Cette dégradation s'explique par la contribution négative du résultat opérationnel, par l'impact de la baisse de l'activité sur le besoin en fonds de roulement et par la variation de l'affacturage des créances. Le flux de trésorerie nette affiché par le groupe est toutefois moins négatif qu'attendu, selon Invest Securities. En matière de structure financière, Faurecia a signé en juillet une nouvelle ligne de crédit bilatérale d'un montant de 100 millions d'euros sur douze mois et vise à refinancer, via des obligations à long terme, le "Club Deal" de 800 millions d'euros signé au cours du premier semestre. Par ailleurs, Faurecia a confirmé ses objectifs pour le moyen terme, visant toujours une marge opérationnelle de 8% et d'un flux de trésorerie net représentant 4% des ventes en 2022. Néanmoins, ces objectifs sont désormais basés sur la prévision d'un chiffre d'affaires de plus de 18,5 milliards d'euros à cet horizon, contre des ventes attendues supérieures à 20,5 milliards d'euros auparavant. Selon ses nouvelles estimations, Faurecia anticipe un retour de la production automobile mondiale au niveau d'avant la crise sanitaire, entre 2022 et 2024. Le groupe s'attend à ce que 64 millions de véhicules soient produits cette année dans le monde, contre 85 millions de voitures fabriquées l'an passé. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH COMMUNIQUES FINANCIERS DE FAURECIA : http://www.faurecia.com/fr/finance Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FAURECIA SE 3.57% 38.3 -23.05%