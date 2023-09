Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 22 septembre 2023

Abivax

Abivax annonce que sa trésorerie au 30 juin 2023 s'élève à 114,4 millions d'euros contre 27,0 millions d'euros fin 2022. La biotech spécialiste de la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques précise que sa trésorerie de 118 millions d'euros en août devrait permettre le financement de ses opérations " jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024 ". Le groupe accuse une perte nette à hauteur de 53 millions d'euros au premier semestre contre 21,2 millions d'euros il y a un an.



Akwel

Akwel annonce un résultat net part du groupe à 19,2 millions d'euros pour le premier semestre, contre 1,9 million il y a un an. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd affiche un excédent brut d'exploitation en hausse de 15,8% à 49 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 8,6% à 533,2 millions d'euros. Le groupe prévoit " une progression de la rentabilité d'exploitation " sur la totalité de l'exercice, avec une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de +10 % pour l'année 2023.



DMS

DMS annonce un résultat net part du groupe à 3,9 millions d'euros au premier semestre, " porté par le recentrage stratégique du groupe ", contre une perte nette de 4 millions il y a un an. Le spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances affiche un EBITDA de 1,9 million d'euros, soit une marge d'EBITDA de 9,0%, contre 7,7% au premier semestre 2022. Le groupe confirme son objectif 2023 d'un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros , soit une croissance attendue supérieure à 12,5% (à données comparables), associé à une progression de la rentabilité.



Eramet

Suite à l'offre unilatérale reçue d'Ineos Enterprises le 25 juillet 2023 en vue du rachat de 100 % des actions d'Eramet Titanium & Iron (" ETI "), Eramet annonce avoir cédé sa filiale norvégienne pour une valeur de 245 millions de dollars. La transaction ainsi réalisée est définitive et n'est plus soumise à aucune condition, l'ensemble des autorisations règlementaires ayant été obtenues par Ineos Enterprises préalablement à l'acceptation par Eramet de l'offre reçue.



Eramet, leader minier et métallurgique européen, et Suez , leader des solutions circulaires dans l'eau et les déchets annoncent le choix de Dunkerque pour installer leur futur complexe industriel de recyclage des batteries de véhicules électriques lithium-ion. Ce projet permettra de valoriser en boucle fermée, les métaux stratégiques composants les batteries et contribuera à la sécurisation des approvisionnements en métaux nécessaires à la transition énergétique en Europe. Le projet comporte une usine amont de démantèlement et une usine aval d'extraction de métaux.





Genoway

Genoway annonce un résultat net à 1 million d'euros au premier semestre en progression de 406% sur un an. La biotech spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives affiche un Ebitda en croissance de 70% à 2,33 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 20% à 9,33 millions d'euros. Elle prévoit que cette croissance devrait se poursuivre au second semestre avec pour objectif de dépasser le seuil des 20 millions d'euros sur 2023.



IT Link

Au premier semestre 2023, le Groupe IT Link indique que l'EBITDA croit de +8,6% par rapport à la même période en 2022 à 3,5 millions d'euros. Le résultat opérationnel représente 7,6% du chiffre d'affaires et s'élève à 2,85 millions d'euros. L'effet calendaire négatif d'un jour de production sur le semestre (-0,8 pt) a été compensé par la consolidation de la filiale RADèS (impact relutif de +0,9 pt). Sur la période, l'impact du Plan d'Attribution Gratuite d'Actions a quant à lui doublé : impact de -0,5 pt contre -0,25 pt au premier semestre 2022.



L'Oréal

L'Oréal annonce un accord d'investissement minoritaire dans Shinehigh Innovation, une société chinoise de biotechnologie dédiée à l'innovation. L'objectif des deux entreprises est d'établir un partenariat à long terme pour co-développer des solutions de beauté innovantes et durables. Il s'agit du tout premier investissement d'open innovation réalisé par L'Oréal en Chine, via son fonds Shanghai Meicifang Investment Co., Ltd (Meicifang), soutenu par BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), le fonds de capital-risque du Groupe pour l'innovation stratégique.



SQLI

Au premier semestre 2023, SQLI déclare que son résultat opérationnel (Ebit) a atteint 6,7 millions d'euros, après prise en compte de 3,2 millions d'euros de charges nettes non courantes (liées pour environ la moitié à la comptabilisation, sans impact sur la trésorerie, du plan d'incitation à long terme mis en place en 2022). Son Ebit a chuté de 15% par rapport au premier semestre 2022 (7,9 millions d'euros). Sur cette période, son bénéfice net consolidé s'élève à 3,4 millions d'euros en croissance de 31% sur un an



TotalEnergies

TotalEnergies propose le renouvellement du mandat du PDG Patrick Pouyanné

Sur proposition du Comité de Gouvernance et d'Ethique, TotalEnergies a décidé à l'unanimité que sera proposé à l'Assemblée Générale de mai 2024 le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné. Dans le cadre de la gouvernance équilibrée mise en œuvre depuis 2015, il a également décidé à l'unanimité que sera proposé le renouvellement du mandat de Jacques Aschenbroich qui occupe la fonction d'administrateur référent depuis mai 2023.