Total vise 1 milliard de dollars d'économies supplémentaires d'ici à 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Total a annoncé mardi qu'il visait un milliard de dollars d'économies supplémentaires d'ici à 2023 grâce notamment à la numérisation de ses activités, et entend encore abaisser ses coûts de production afin de faire face à un environnement de marché "volatil".

Bien qu'il ait relevé son objectif de dividende pour les prochaines années, Total maintiendra "la discipline sur les coûts", a indiqué le président-directeur général du groupe, Patrick Pouyanné, lors d'une réunion d'investisseurs à New York.

Le groupe pétrolier vise un milliard de dollars d'économies supplémentaires d'ici à 2023, grâce notamment à l'intelligence artificielle et à l'optimisation de ses coûts d'exploration et de production.

Il a annoncé la création en 2020 à Paris d'une "usine numérique", en partenariat avec Google. Cette entité rassemblera 200 à 300 ingénieurs chargés de développer et de déployer des solutions digitales de manière systématique sur des actifs clés.

Total a par ailleurs indiqué qu'il maintiendrait ses dépenses d'investissement (Capex) entre 16 et 18 milliards de dollars par an au cours de la période 2019-2023. Pour l'année en cours, les Capex devraient se situer autour de 18 milliards de dollars, en incluant l'acquisition des actifs africains de l'américain Anadarko.

A propos de cette transaction, Patrick Pouyanné a précisé qu'il se rendrait dès la fin de la semaine au Mozambique afin de finaliser le rachat des actifs d'Anadarko dans ce pays. L'acquisition définitive d'autres actifs en Algérie et au Ghana devrait se conclure ultérieurement, à la fin 2019 ou au début 2020, a-t-il précisé.

Grâce à ce rachat et au lancement de nouveaux projets de production, le groupe vise une croissance de plus de 5% par an de sa production entre 2018 et 2021. Après 2023, il vise une croissance de plus de 3% par an, tirée principalement par le gaz naturel liquéfié, ou GNL.

Total prévoit par ailleurs d'augmenter ses flux de trésorerie d'environ 1 milliard de dollars par an d'ici à 2025 et vise un rendement des capitaux propres de plus de 12%.

