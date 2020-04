LAGARDERE répond au communiqué de Patrick Sayer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Lagardère répond au communiqué de Monsieur Patrick Sayer par le commentaire officiel suivant : « Lagardère maintient tous les termes de son communiqué relatif à la question de l’indépendance du candidat de Amber capital, M. Patrick Sayer , et répondra comme il se doit aux procédures judiciaires qu’il annonce et qui démontreront la séquence des faits qui l’ont conduit à démissionner de ses fonctions de Juge Consulaire. Lagardère réaffirme également son étonnement au regard du maintien de sa candidature au Conseil de Surveillance de Lagardère en qualité de « membre indépendant ».Cette réponse vient après que Patrick Sayer ait tenu à préciser, hier, qu'ayant été nommément mis en cause par des allégations mensongères émanant d'un communiqué du groupe Lagardère, susceptibles de porter atteinte à son honneur et sa considération, il nie sans équivoque lesdites allégations et a confié la défense de ses intérêts à Me Versini-Campinchi et Me Saint-Pierre en vue d'examiner les voies et moyens de demander réparation de ces propos diffamatoires.