LAGARDERE s'étonne du maintient de Patrick Sayer en tant que candidat à son conseil de surveillance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère a pris acte de l'annonce de la démission de Patrick Sayer , le 1er avril 2020, de ses fonctions de Juge Consulaire au Tribunal de Commerce de Paris et de ses récentes déclarations selon lesquelles cette démission serait liée à son souhait de se consacrer pleinement à sa mission de président du conseil de surveillance de Lagardère.Ce dernier précise qu'Amber Capital a présenté, le 24 mars 2020, quinze projets de résolutions visant à la révocation de la quasi-intégralité de son conseil de surveillance et la nomination de huit nouveaux membres, dont Patrick Sayer , présentés en qualité de " membres indépendants ".Dans un souci de transparence et pour une parfaite information en amont de l'assemblée générale du 5 mai 2020, Lagardère estime important d'apporter son éclairage.La démission de Patrick Sayer en date du 1er avril 2020 est intervenue après que Lagardère ait révélé au Tribunal de Commerce de Paris, le 26 mars 2020, une série d'interférences personnelles de Patrick Sayer depuis novembre 2019, dans les contentieux opposant Lagardère à Amber Capital, alors même que le Tribunal de Commerce de Paris au sein duquel il était juge, est saisi de ces contentieux.Ces agissements ont soulevé la question du respect des obligations déontologiques qui s'imposaient à Patrick Sayer dans l'exercice de sa fonction de Juge Consulaire.Le spécialiste de l'édition de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus a jugé nécessaire d'informer immédiatement le Tribunal de Commerce de ces faits après l'annonce de la candidature de Patrick Sayer et ses virulentes déclarations publiques du 26 mars 2020 à l'encontre de Lagardère, qui achevaient de corroborer sa proximité avec Amber Capital, jusqu'alors inconnue.Lagardère s'étonne que, dans ce contexte, Amber Capital n'a pas hésité à présenter et à maintenir Patrick Sayer parmi les candidats au sein de son conseil de surveillance en affirmant aux actionnaires : " Chacun des candidats proposés témoigne d'une indépendance totale vis-à-vis de Lagardère ou d'Amber. Ces candidats n'ont en effet aujourd'hui aucun lien avec Lagardère ni Amber et remplissent l'ensemble des critères d'indépendance du Code Afep-Medef. Il s'agit d'un critère essentiel car seul un regard neuf et parfaitement indépendant permettra au conseil de surveillance de remplir pleinement sa mission de contrôle. "