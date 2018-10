Mort de Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, à l'âge de 65 ans

16 octobre (Reuters) - Le co-fondateur de Microsoft , Paul Allen, est mort lundi à l'âge de 65 ans, a annoncé son entreprise Vulcan Inc.

Allen avait déclaré ce mois-ci qu'il avait commencé un traitement pour un lymphome non hodgkinien, le même type de cancer qu'il avait vaincu il y a neuf ans.

"Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un dirigeant, d'un mentor et d'un ami dont les 65 années furent trop courtes - et nous rappelons quel honneur cela fut de travailler aux côtés de quelqu'un dont la vie a changé le monde", a déclaré Vulcan dans un communiqué.

Né à Seattle, Paul Allen étudie deux ans à l'université de l'Etat de Washington avant de fonder Microsoft en 1975, avec Bill Gates.

Allen quitte Microsoft en 1983 et crée l'entreprise d'investissement Vulcan Inc trois ans plus tard, pour superviser son empire et ses investissements financiers.

(Vibhuti Sharma à Bangalore, Arthur Connan pour le service français)