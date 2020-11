Soitec confirme ses objectifs après une forte génération de trésorerie au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de plaques de silicium sur isolant Soitec a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021, après une légère progression de sa marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et une forte génération de trésorerie au premier semestre.

"Avec un chiffre d'affaires stable et une marge d'Ebitda juste au-dessus de 30% au cours du premier semestre, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour l'année fiscale 2020-2021", a déclaré Paul Boudre, le directeur général de Soitec, cité dans un communiqué.

Soitec attend ainsi toujours pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants ainsi qu'une marge d'Ebitda de ses activités électroniques autour de 30%.

Au cours des six mois à fin septembre, l'Ebitda des activités poursuivies de Soitec s'est établi à 77,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 30,4% contre 32,2% au premier semestre 2019-2020.

Le résultat opérationnel courant a reculé de 28%, à 37,2 millions d'euros, et le bénéfice net a chuté de 47%, à 22,2 millions d'euros, contre 41,5 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un Ebitda de 66,1 millions d'euros et un bénéfice net de 34,9 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du groupe grenoblois s'est établi à 254,4 millions d'euros au premier semestre, en repli de 1,6%.

Le flux net de trésorerie d'exploitation généré par les activités poursuivies a quasiment triplé, atteignant 102,3 millions d'euros au premier semestre 2020-2021 contre 36,3 millions d'euros générés au premier semestre 2019-2020.

Ce niveau élevé des flux de trésorerie d'exploitation et de financement générés a permis à Soitec d'augmenter sa trésorerie d'un montant net de 100,3 millions d'euros au cours du premier semestre de l'exercice 2020-2021 pour atteindre 291,3 millions d'euros au 30 septembre 2020.

"Nous avons généré des cash flows significatifs, ce qui renforce encore notre solide situation financière et nous permet de continuer à investir dans nos installations industrielles pour soutenir notre croissance future", a commenté Paul Boudre.

S'appuyant sur "l'adoption croissante de [ses] substrats innovants avancés", Soitec a prévu d'accélérer le plan d'extension de ses capacités de production "pour générer davantage de croissance lors de l'année fiscale 2021-2022 et au-delà", a ajouté le dirigeant.

Soitec anticipe désormais que les investissements des activités poursuivies atteindront environ 135 millions d'euros au cours de l'exercice 2020-2021, contre un montant précédemment communiqué d'au moins 100 millions d'euros.

De plus, Soitec s'attend à présent à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 atteigne plus de 900 millions de dollars, soit plus de 800 millions d'euros sur la base d'un taux de change euro/dollar de 1,13. Le groupe tablait précédemment pour le prochain exercice sur un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SOITEC :

https://www.soitec.com/fr/investisseurs

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)