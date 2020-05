SANOFI : clap de fin avec REGENERON

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv REGENERON PHARMACEUTICALS 1.60% 569.91 51.78% SANOFI -0.90% 86.89 -2.18%

En hausse de plus de 2% à l'ouverture, Sanofi abandonne désormais 0,68% à 87,07 euros. Les investisseurs n’accueillent finalement avec aucun enthousiasme la décision du groupe français de céder l'essentiel de sa participation de 20,6% dans Regeneron. Sanofi ne conservera que 400 000 actions sur les 23,2 millions du laboratoire américain. Au cours de clôture de Regeneron vendredi soir (Wall Street était fermé hier), le fruit de la cession dépasserait les 13,6 milliards de dollars.Le groupe américain s'est engagé à racheter pour 5 milliards de dollars de ses propres actions, le solde sera proposé au public.Selon Sanofi, cette cession n'aura aucun impact sur leur collaboration en cours. Débuté en 2003, ce partenariat a été globalement prolifique. Il permis de développer cinq médicaments majeurs, dont le Dupixent, le Kevzara, le Praluent ou encore Libtayo.Mais le vent a tourné début 2019 lorsque le Sanofi a abandonné, pour 420 millions de dollars, son accord de recherche en cancérologie avec Regeneron qui devait s'achever l'année suivante.Le nouveau dirigeant du groupe français depuis fin 2019, Paul Hudson , a accentué encore cette stratégie en annonçant une restructuration de son accord de collaboration avec Regeneron sur le Kevzara et le Praluent. L'idée était de rendre chacun des deux groupes seul responsable du financement des dépenses de développement et de commercialisation relatives à leurs territoires respectifs. Ces évolutions avaient pour objectif de simplifier et d'accroître l'efficacité des activités liées aux produits développés en commun, Regeneron dirigeant les manœuvres aux Etats-Unis.Selon Paul Hudson , la décision de céder aujourd'hui cette participation est cohérente avec la volonté de Sanofi de renforcer la création de valeur pour ses actionnaires. Le patron est convaincu que cette opération permettra de soutenir l'exécution de sa stratégie d'innovation et de croissance. Désormais très implanté aux Etats-Unis, Sanofi gagnera sans doute plus d'argent en cendant lui-même ses médicaments.Pour le moment, le groupe français s'est contenté de confirmer son objectif d'une croissance d'environ 5% de son bénéfice par action à taux de change constant cette année.Sanofi pourrait utiliser son prochain pactole pour renforcer son retour à l'actionnaire. Cependant, compte tenu de la concurrence exacerbée qui anime le secteur, le laboratoire devrait préférer s'offrir une pépite ou conclure de nouveaux partenariats dans la R&D. La crise du coronavirus a rappelé avec force l'importance de la recherche et l'innovation dans le monde de la santé, pour le bien commun comme pour celui des actionnaires.