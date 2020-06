SANOFI présente sa stratégie en oncologie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le directeur général de Sanofi, Paul Hudson , et plusieurs responsables de la R&D et des franchises commerciales de l'entreprise présenteront aujourd'hui la stratégie de Sanofi en oncologie et feront le point sur l'évolution de ses principaux produits et programmes de développement dans cette aire thérapeutique. La stratégie de Sanofi en oncologie est axée sur quatre grandes catégories de cancers, avec quatre produits phares ayant à ses yeux le potentiel de transformer la prise en charge des patients.Les quatre domaines stratégiques de Sanofi en oncologie sont le myélome multiple et les cancers, respectivement, de la peau, du poumon et du sein ; ses quatre produits phares sont Sarclisa (isatuximab-irfc), un anticorps monoclonal anti-CD38 et Libtayo (cemiplimab-nwlc), un inhibiteur PD-11, ainsi que deux médicaments expérimentaux en développement – un conjugué anticorps-médicament anti-CEACAM 5 et un dérégulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes ou SERD (‘859)."L'exécution de notre stratégie en oncologie gagne rapidement en puissance avec plusieurs avancées à la fois en ce qui concerne nos projets de développement et nos médicaments commercialisés. De plus, nous mettons en place une équipe en charge du développement et du marketing de tout premier ordre pour accompagner notre croissance dans cette sphère importante ", a précisé Paul Hudson . " Nous pensons que nos initiatives et nos traitements ont le potentiel d'apporter une différence significative dans la vie des patients atteints d'un cancer. "