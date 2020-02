SANOFI signe un exercice solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi bondit de 3,6% à 93,16 euros, soutenu par des résultats annuels supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes. Sous la houlette de Paul Hudson , aux affaires depuis cinq mois, le laboratoire français semble avoir retrouvé un dynamisme qui lui faisait défaut depuis plusieurs années. Le géant français commence à recueillir les fruits de son recentrage vers la médecine de spécialité (sclérose en plaques, maladies rares, oncologie, immunologie), une activité aussi prometteuse que rentable.L'an dernier, le chiffre d'affaires de Sanofi a progressé de 2,8% en organique à 36,126 milliards d'euros. Le bénéfice net a grimpé, lui de 7% à 7,489 milliards.Une performance qui s'explique en grande partie par le succès du Dupixent, un médicament contre l'eczéma, mais aussi l'asthme.Dans son communiqué, Paul Hudson a salué ce traitement " qui change la donne ". L'an dernier, ses ventes ont dépassé les 2 milliards, grâce notamment à une forte demande dans la dermatite atopique, une maladie de la peau, et le lancement du produit dans 34 nouveaux pays.Le groupe espère, à terme, " un pic de ventes de plus de 10 milliards d'euros ".Pour 2020, Sanofi table sur une croissance du bénéfice par action des activités en 2020 sera d'environ 5% à taux de change constants. En 2019, il avait progressé de 6,8% à 5,99 euros en raison d'une base de comparaison favorable.Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 110 euros sur le titre dans le sillage de cette publication, soulignant notamment que cette prévision ressortait dans le haut de ses attentes.