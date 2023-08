Actuellement, Pawan Kant Munjal occupe le poste de président du conseil d'administration, directeur général et directeur général de Hero MotoCorp Ltd. et président de Hero FinCorp Ltd. Il est également membre du Conseil de développement de l'automobile et des industries connexes, membre de la Chambre de commerce du gouvernement indien, membre du Conseil de direction de l'All India Management Association et membre du conseil d'administration de 12 autres sociétés. M. Munjal a précédemment occupé le poste de président de l'Asian PGA Tour Ltd. et de membre du Forum Mondial de l'Economie.

