Evolution du Conseil d'administration de SES-imagotag

SES-imagotag, acteur mondial des solutions digitales pour le commerce physique, annonce une évolution de sa gouvernance et de la composition du Conseil d'administration, suite à la cession par BOE de 1,5 million d'actions du Groupe. Dans ce contexte, Peter Brabeck-Letmathe rejoint le Conseil en tant qu'administrateur indépendant (ratification lors de la prochaine Assemblée générale). Peter Brabeck-Letmathe est Président honoraire de Nestlé, Vice-Président du Conseil de Fondation du World Economic Forum et Président du GESDA (Geneva Science & Diplomatic Anticipator). Il a été membre des conseils d'administration de plusieurs grandes entreprises telles que Roche, L'Oréal, Crédit Suisse et Exxon Mobil.Il demeure également Chairman de l'International Advisory Board de SES-imagotag, position qu'il occupe depuis 2019.Suite à la cooptation de Peter Brabeck-Letmathe , et aux démissions de Xiangjun Yao et de Feng Bai, la composition du Conseil d'administration est la suivante, en conformité avec les règles AFEP-MEDEP relatives aux sociétés dépourvues d'actionnaires de contrôle pour lesquelles la part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des membres du conseil : Thierry Gadou - Président Directeur Général; Peter Brabeck-Letmathe - Administrateur indépendant ; Candace Johnson - Administrateur indépendant; Franck Moison - Administrateur indépendant ; Hélène Ploix - Administrateur indépendant; Fangqi Ye - Administrateur BOE ; Rengui Chen - Administrateur BOE ; Cenhui He - Administrateur BOE ; Johnson Lee - Censeur