Le britannique JD Sports renvoie son président exécutif Cowgill.

Le groupe FTSE-100 a déclaré que M. Cowgill, président exécutif depuis 2004, quittera son poste avec effet immédiat.

Il a déclaré que, suite à un examen de la gouvernance, il avait décidé d'accélérer la séparation des rôles de président et de directeur général.

Helen Ashton, directrice non exécutive de JD et présidente de son comité d'audit et de risque, deviendra présidente non exécutive, tandis que Kath Smith, directrice non exécutive senior de JD et ancienne cadre d'Adidas, Reebok et The North Face, deviendra PDG par intérim.

JD a déclaré que le processus de recrutement d'un PDG reste en cours et qu'un processus sera lancé pour recruter un nouveau président non exécutif.

L'entreprise avait déclaré l'année dernière qu'elle allait scinder le rôle de Cowgill en tant que président exécutif et recruter un PDG en 2022.

"Alors que notre entreprise est devenue plus grande et plus complexe, ce qui est clair, c'est que notre infrastructure interne, notre gouvernance et nos contrôles ne se sont pas développés au même rythme", a déclaré Ashton.

"Alors que nous capitalisons sur les grandes opportunités qui s'offrent à nous, le conseil d'administration s'engage à s'assurer que nous disposons des normes les plus élevées de gouvernance d'entreprise et de contrôles appropriés à une société FTSE-100 pour soutenir la croissance future."

Les analystes ont été surpris par la soudaineté de la sortie de Cowgill.

"Nous avions prévu un processus plus graduel : une nomination interne pour le rôle de PDG et le maintien de Cowgill au poste de président pour superviser la transition pendant quelques années", a déclaré Eleonora Dani, analyste de Shore Capital.

La semaine dernière, JD a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices.

Les actions de JD ont clôturé en baisse de 6,1 %.