CASA: le résultat net en recul de 15% au 2e trimestre, pénalisé par le coût du risque

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (CASA) a fait état vendredi d'un résultat net en chute de 14,9%, à 1,22 milliard d'euros, au deuxième trimestre, mais légèrement supérieur aux attentes. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un résultat net de 1,21 milliard d'euros. Le produit net bancaire (PNB) s'est lui aussi inscrit en baisse de 0,4%, à 5,15 milliards d'euros, au-dessus du consensus Factset qui était de 5,07 milliards d'euros. La banque souffre toutefois d'un effet de base défavorable. "Au deuxième trimestre 2018, nous avions eu de bons résultats opérationnels grâce à un coût du risque très faible, notamment dans la banque de financement (BFI), et des impôts très bas. En 2019, il y a eu une inversion normale et naturelle du coût du risque dans la BFI. Nous avons toujours une bonne performance opérationnelle mais n'avons plus les effets boosters", a expliqué Philippe Brassac, le directeur général de CASA, lors d'une conférence de presse.

Le coût du risque sur encours consolidé s'élève ainsi à 25 points de base, en hausse de 4 points de base par rapport au trimestre précédent. Dans le détail, la BFI a dû retrancher 67 millions d'euros de dotations nettes au deuxième trimestre, alors qu'elle enregistrait des reprises nettes de provisions de 46 millions d'euros un an auparavant. Le résultat net du pôle grandes clientèles, qui comprend la BFI et Caceis, filiale de services financiers aux institutionnels, a ainsi fondu de 21,8% en données publiées sur la période.

Les revenus progressent toutefois dans la plupart des métiers du groupe. En banque de détail, malgré l'environnement de taux bas, l'activité de LCL est en hausse de 1,3% quand son résultat net grimpe de 5,6% en données publiées. "Nous avons accru notre fonds de commerce de 140.000 clients en net en France et en Italie", a précisé Philippe Brassac qui mise sur la conquête commerciale dans la banque de proximité pour compenser la pression sur les marges. Le PNB en données publiées de la division gestion de l'épargne et assurances a aussi cru de 6,6% et celui de la banque de proximité à l'international de 3,8% au deuxième trimestre.

CASA a, par ailleurs, affiché un ratio de solvabilité CET1 de 11,6%, en hausse de 10 points de base par rapport à fin mars et supérieur de 60 points de base à sa cible pour 2022. "Nous estimons aujourd'hui que l'opération de démontage de Switch (mécanisme de garantie interne, ndlr) est possible dès 2020 car nous avons un niveau de solvabilité suffisamment fort", a indiqué le patron du groupe.

-Daxia Rojas, L'Agefi. ed : LBO

