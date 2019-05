Crédit Agricole SA dépasse les attentes au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA, ou CASA, a publié mercredi un résultat net part du groupe de 763 millions d'euros, en baisse de 10,9% sur un an. Le véhicule coté de la banque verte, dont le bénéfice avait été gonflé il y a un an par des éléments exceptionnels, dépasse sensiblement le consensus FactSet, qui tablait sur un résultat net part du groupe publié de 742 millions d'euros. Le ratio CET1 ressort quant à lui à 11,5%, contre 11,6% attendu par le consensus.

"Tous les métiers ont bien performé", s'est réjoui lors d'une présentation Philippe Brassac, le directeur général de CASA, en référence à la hausse de 1% sur un an des revenus sous-jacents des pôles métiers. En données publiées, qui intègrent les couvertures de portefeuille de prêts et les provisions pour épargne logement, le produit net bancaire (PNB) baisse sur un an de 1,1%, à 4,85 milliards d'euros, à comparer aux 4,91 milliards d'euros anticipés par les analystes.

CASA a notamment enregistré une bonne performance dans la banque de financement et d'investissement, dans un environnement pourtant difficile. Le PNB de la banque de financement progresse ainsi de 6,8%, soutenu par le dynamisme de la demande de crédit des "corporate" et une activité soutenue dans les financements structurés, tandis que les revenus de la banque de marché se sont inscrits en hausse.

"Cela est d'autant plus remarquable que certains de nos concurrents ont connu des performances heurtées, notamment sur les marchés de capitaux", a indiqué Jérôme Grivet, le directeur général adjoint en charge des finances.

Dans la banque de détail, LCL a par ailleurs enregistré une nouvelle amélioration de ses performances. Le produit net bancaire sous-jacent du réseau a progressé de 1,3%, tandis que son résultat net part du groupe a grimpé de 12,8%.

Sur le plan de la solvabilité, le ratio CET1 de CASA est resté stable sur un an, 50 points de base au-dessus de l'objectif de 11% du groupe. "Il s'agit d'un niveau remarquable pour un premier trimestre car cette période est marquée par un haut niveau de charges réglementaires, notamment la contribution au fonds de résolution unique qui pèse 400 millions d'euros", a souligné Philippe Brassac.

