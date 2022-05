Vallourec : a adopté l'ensemble des résolutions

Vallourec annonce que l'Assemblée Générale mixte de ses actionnaires, réunie ce jour sous la présidence de M. Philippe Guillemot avec un quorum de 69,62 %, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote.L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021 et décidé de ne pas verser de dividende au titre de cet exercice.L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats de Mme Angela Minas et de Mme Hera Siu et a ratifié la cooptation de M. Philippe Guillemot en qualité d'administrateur.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.