Pernod Ricard : dividende décidé par l'assemblée générale

Pernod Ricard a annoncé que son assemblée générale a fixé le montant du dividende à 3,12 euro par action au titre de l'exercice 2018-19. Compte tenu de l'acompte versé en juillet, le solde de 1,94 euro sera détaché le 25 novembre et mis en paiement le 27 novembre.L'assemblée générale a renouvelé pour une durée de quatre ans le mandat d'administratrice de Kory Sorenson et a nommé pour quatre ans Esther Berrozpe Galindo et Philippe Petitcolin en qualité d'administrateurs.Enfin, le conseil d'administration a décidé de nommer Kory Sorenson en tant que présidente du comité des rémunérations et Patricia Barbizet et Philippe Petitcolin en tant que membres du comité des rémunérations.