SAFRAN : une série de nominations

Safran a annoncé vendredi une série de nominations. Ainsi, Olivier Andriès est nommé directeur auprès du directeur général, Philippe Petitcolin , à compter du 10 septembre 2020. Il est membre du Comité Exécutif du groupe. Comme initialement annoncé, Olivier Andriès succèdera à Philippe Petitcolin en tant que directeur général de Safran le 1er janvier prochain.En parallèle, Jean-Paul Alary est nommé président de Safran Aircraft Engines à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Olivier Andriès et est membre du Comité Exécutif du groupe.De plus, Cédric Goubet est nommé président de Safran Landing Systems à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Jean-Paul Alary et est membre du Comité Exécutif du groupe.Enfin, Vincent Caro est nommé président de Safran Nacelles à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Cédric Goubet et devient membre du Comité Exécutif du groupe.