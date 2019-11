Safran choisit son prochain DG en interne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran (SAF.FR) a annoncé lundi qu'Olivier Andries (57 ans) succéderait à Philippe Petitcolin en tant que directeur général début 2021, au terme d'une période de transition d'un an.

En septembre, le conseil d'administration du groupe avait prolongé d'un an le mandat de l'actuel DG pour assurer cette transition.

Président de Safran Aicraft Engines depuis juin 2015 et ancien directeur de la stratégie d'EADS (désormais Airbus), Olivier Andries "a acquis une solide expérience opérationnelle depuis 10 ans dans nos activités de Défense et Sécurité (2009-2011), puis Propulsion depuis 2011 (Safran Helicopter Engines et Safran Aircraft Engines)", a indiqué le groupe dans un communiqué. Il consacrera l'année 2020 à des missions spécifiques sous l'autorité de Philippe Petitcolin.

Olivier Andries est diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1981) et de l'Ecole des Mines de Paris (promotion 1984). Il a également exercé diverses fonctions au ministère de l'Economie et des Finances.

