Safran confirme ses objectifs 2019 après le maintien d'une croissance soutenue au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a confirmé jeudi ses objectifs de croissance de ses revenus et de son résultat opérationnel courant (ROC) pour 2019 et précisé ses perspectives de génération de trésorerie en cas d'immobilisation du Boeing 737 MAX jusqu'à la fin de l'année, après avoir affiché une croissance organique proche de 10% au troisième trimestre.

De juillet à septembre, Safran a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,18 milliards d'euros. Le groupe privilégie la présentation de ses résultats en données ajustées, qui retraitent certains éléments, comme la valorisation des instruments de dérivés de changes.

Sur cette base ajustée, le chiffre d'affaires s'est établi à 6,1 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 14% sur un an, a indiqué le groupe dans un communiqué.

En données organiques, soit à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires ajusté est ressortie à 9,8% contre 10,1% au premier semestre, tirée par la croissance de toutes les activités, a précisé Safran, notamment par une progression organique de 14,9% dans les activités de propulsion aéronautique et spatiale.

Cité dans un communiqué, le directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, a affirmé que la croissance organique de 9,8% était "forte compte tenu de la base de comparaison" et "reflétait bien" les attentes du groupe pour la fin de l'année.

Indicateur suivi par les analystes, la croissance des activités de services pour moteurs civils s'est inscrite à 9,2% au troisième trimestre en dollars, après une progression de 10,2% au premier et deuxième trimestres. "La croissance depuis le début de l'année est tirée par les ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 de dernière génération", a expliqué Safran.

Les analystes sondés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,93 milliards d'euros et sur une croissance organique de 9,7% au troisième trimestre.

Safran a indiqué que CFM International, sa coentreprise avec General Electric, avait livré 455 moteurs LEAP au troisième trimestre, contre 303 sur la même période de 2018. Sur neuf mois, CFM International a livré 1.316 moteurs LEAP contre 741 sur la même période de 2018.

"Concernant l'immobilisation du MAX, nous soutenons Boeing, et sur la base de notre cadence de production actuelle de moteurs LEAP-1B correspondant à 42 avions par mois, nous confirmons une production d'environ 1.800 moteurs LEAP en 2019", a déclaré Philippe Petitcolin. Les moteurs LEAP-1B de CFM International équipent les Boeing 737 MAX. Ces avions sont cloués au sol depuis la mi-mars en raison d'interrogations sur la sûreté de l'appareil à la suite de deux accidents mortels.

Safran a confirmé viser pour 2019 une croissance de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 15%. Sur une base organique, le chiffre d'affaires ajusté devrait progresser d'environ 10%. Le résultat opérationnel courant (ROC) ajusté devrait enregistrer une progression de plus de 20%.

Le groupe estime toujours que son flux de trésorerie libre devrait représenter entre 50% et 55% de son ROC ajusté en 2019 si le Boeing 737 MAX est remis en service au cours du quatrième trimestre.

Si l'avion de Boeing est immobilisé jusqu'à la fin de l'année, le flux de trésorerie libre devrait représenter "environ 50%" du ROC ajusté, "compte tenu de l'accord signé par Boeing et CFM International relatif à la perception d'une avance sur le paiement de moteurs LEAP-1B livrés à Boeing en 2019". Safran tablait précédemment sur un flux de trésorerie libre représentant "moins de 50%" de son ROC ajusté si le 737 Max n'était pas remis en service avant la fin de l'année.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

(Eric Chalmet a contribué à cet article)

