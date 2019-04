Safran "en avance" sur ses objectifs 2019 après une croissance soutenue au T1

(Actualisation: déclarations du directeur général sur l'activité et sur les livraisons de LEAP à Boeing)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique et de défense Safran a annoncé vendredi qu'il était "en avance" sur ses perspectives 2019, après une hausse soutenue de son activité au premier trimestre, et qu'il pourrait adapter son plan de production à l'évolution de la situation du Boeing 737 MAX.

"C'est un excellent premier trimestre pour Safran", a déclaré Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

De janvier à mars, Safran a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,85 milliards d'euros. Le groupe privilégie la présentation de ses résultats en données ajustées, qui retraitent certains éléments, comme la valorisation des instruments de dérivés de changes.

Sur cette base ajustée, le chiffre d'affaires s'est établi à 5,78 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 36,9% sur un an. En données organiques, la croissance du chiffre d'affaires ajusté s'est élevée à 12,6% sur un an au premier trimestre, contre 10,4% pour l'ensemble de 2018. Safran a notamment bénéficié de la bonne performance de la propulsion aéronautique et spatiale, dont la croissance organique a atteint 14,8%. Indicateur suivi par les analystes, la croissance des activités de services pour moteurs civils s'est inscrite à 10,2% en dollars au premier trimestre.

Les analystes sondés par FactSet s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires ajusté de 5,47 milliards d'euros.

Safran a affirmé être "en avance", à l'issue du premier trimestre, sur ses perspectives 2019. "La performance organique du groupe au cours des premiers mois de l'année évolue à un rythme supérieur aux perspectives 2019", a ajouté l'équipementier aéronautique. En février, le groupe avait indiqué viser une croissance organique d'environ 5% du chiffre d'affaires ajusté, une hausse de 10% à 12% de son résultat opérationnel courant (ROC) ajusté et une génération de cash-flow libre représentant environ 55% du ROC ajusté.

L'équipementier aéronautique a également affirmé surveiller "attentivement les impacts liés à la situation en 2019 du 737 MAX" et indiqué qu'il adapterait son plan de production "si nécessaire". Les moteurs LEAP-1B de CFM International, une coentreprise de Safran et General Electric, équipent les Boeing 737 MAX. Ces avions sont cloués au sol depuis la mi-mars en raison d'interrogations sur la sûreté de l'appareil à la suite de deux accidents meurtriers survenus à quelques mois d'intervalle en Indonésie et en Ethiopie. Boeing avait annoncé début avril une réduction de près de 20% de sa production mensuelle de 737 MAX. Malgré cette annonce, CFM International maintient sa cadence de production de moteurs LEAP-1B "à ce stade", a indiqué Safran.

"L'hypothèse concernant l'impact négatif de la transition CFM56-LEAP sur le résultat opérationnel courant ajusté de la propulsion sera ajustée en temps voulu pour prendre en compte les évolutions de la situation du 737 MAX et la demande globale de moteurs de rechange", a expliqué Safran. Le groupe évaluait, en février, cet impact entre 50 et 100 millions d'euros sur l'ensemble de 2019.

Philippe Petitcolin a par ailleurs confirmé que le retard des livraisons de moteurs LEAP-1B à Boeing devrait être résorbé au cours du deuxième trimestre, et plus particulièrement "en mai".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

