Safran : nouveau directeur général début 2021

Safran annonce que son conseil d'administration a choisi Olivier Andries pour succéder à Philippe Petitcolin en tant que directeur général à compter du 1er janvier 2021, au terme d'une période de transition d'un an qui commencera le 1er janvier 2020.A cette date, Olivier Andries sera nommé directeur auprès du directeur général du groupe de hautes technologies. Il consacrera l'année prochaine à des missions spécifiques sous l'autorité de Philippe Petitcolin Olivier Andries a acquis une solide expérience opérationnelle depuis 10 ans dans les activités de défense et sécurité (2009-2011), puis propulsion depuis 2011. Depuis juin 2015, il est président de Safran Aicraft Engines (Snecma).