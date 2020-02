UPDATE: Safran reverra ses ambitions pour 2022 à cause du 737 Max, bond des résultats en 2019

(Actualisation: estimation du montant du plan d'adaptation par le directeur financier, déclarations du directeur général sur le coronavirus )

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique et de défense Safran a annoncé jeudi qu'il mettrait à jour ses ambitions à l'horizon 2022 pour tenir compte de l'impact de l'immobilisation du Boeing 737 Max, alors que ses résultats ont enregistré une forte hausse en 2019.

Le 737 Max de Boeing est cloué au sol depuis mars 2019 en raison d'interrogations sur la sûreté de l'appareil à la suite de deux accidents mortels. Boeing a suspendu la production de l'appareil en janvier et s'attend à une remise en service de l'avion à la mi-2020.

Safran, qui fournit les moteurs Leap-1B du 737 Max au sein de CFM International, sa coentreprise avec General Electric, a annoncé que ses ambitions pour 2022 devraient être actualisées pour tenir compte de l'impact de l'immobilisation du monocouloir. "Les ambitions à moyen terme seront mises à jour une fois que la remise en service du 737 Max et la nouvelle montée en cadence auront été clarifiées", a expliqué le groupe.

Les objectifs de moyen terme de Safran livrés en novembre 2018 prévoyaient notamment une croissance organique moyenne de 4% à 6% du chiffre d'affaires ajusté entre 2019 et 2022 et une marge opérationnelle courante ajustée comprise entre 16% et 18% d'ici à 2022.

Pour 2020, Safran prévoit un chiffre d'affaires ajusté au mieux stable et au pire en baisse de 5% en données publiées par rapport à 2019, avec une variation similaire en données organiques. L'équipementier aéronautique table néanmoins sur une croissance d'environ 5% de son résultat opérationnel courant (ROC) ajusté et un cash-flow libre supérieur à celui de 2019.

Safran a tenu compte dans ces prévisions "de la décision de Boeing d'un arrêt de la production du 737 Max à compter de janvier 2020 et d'une reprise des livraisons estimée à la mi-2020". En conséquence, le groupe a indiqué avoir retenu une production annuelle d'environ 1.400 moteurs Leap, après 1.736 en 2019, sur la base d'une production de 10 moteurs Leap-1B, en moyenne, par semaine sur l'année. Safran a également pris un certain nombre d'autres hypothèses, notamment une croissance des activités de services pour moteurs civils comprise entre 7% et 9%, "dès lors que l'impact du coronavirus sur le trafic aérien ne se prolonge pas au-delà du premier trimestre 2020".

Safran a par ailleurs expliqué avoir mis en oeuvre "un plan d'adaptation" pour faire face à la suspension de la production du 737 Max. Ce plan "comprend des économies sur les coûts directs, les frais généraux, un gel des embauches et une réduction des dépenses de R&D et d'investissements pour 2020", a-t-il précisé. Le directeur financier Bernard Delpit a indiqué lors d'une conférence téléphonique que ce plan d'adaptation représentait environ 300 millions d'euros "d'adaptation des dépenses".

Hausse du dividende pour 2019

En 2019, Safran a connu une forte croissance de ses résultats. "Toutes les activités ont enregistré d'excellentes performances en 2019, c'est une très bonne année pour Safran en termes de croissance, de rentabilité et de génération de trésorerie", a commenté le directeur général, Philippe Petitcolin, cité dans un communiqué.

En données consolidées, Safran a publié un chiffre d'affaires de 25,1 milliards d'euros, un ROC de 3,82 milliards d'euros et un résultat net part du groupe de 2,45 milliard d'euros.

Le groupe privilégie la présentation de ses résultats en données ajustées, qui retraitent certains éléments, jugeant que cette présentation permet une meilleure comparaison. Sur cette base ajustée, le résultat net part du groupe s'est établi à 2,67 milliards d'euros en 2019, contre 1,98 milliard d'euros en 2018.

Le ROC ajusté de Safran a progressé de 26,4% à 3,82 milliards d'euros, traduisant une marge de de 15,5% contre 14,4% en 2018.

Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 17,1%, à 24,64 milliards d'euros. A périmètre et taux de change constants, Safran a dégagé une croissance de 9,3% en 2019. Indicateur suivi par les analystes, la croissance des activités de services pour moteurs civils s'est inscrite à 9,9% en dollars en 2019 et à 10,2% au quatrième trimestre.

La génération de cash-flow libre a atteint 1,98 milliard d'euros en 2019, soit 52% du ROC ajusté.

Les analystes sondés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat net ajusté de 2,65 milliards d'euros, sur un résultat opérationnel courant ajusté de 3,73 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires ajusté de 24,4 milliards d'euros.

Safran de son côté visait pour 2019 une croissance de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 15%, ramenée à environ 10% sur une base organique. Le groupe anticipait également une progression de plus de 20% de son ROC ajusté, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie représentant environ 50% du ROC ajusté.

Le groupe proposera le versement d'un dividende de 2,38 euros par action au titre de l'exercice écoulé lors de son assemblée générale de mai prochain, contre 1,82 euro pour 2018.

Interrogé sur l'impact du coronavirus sur la production du groupe, Philippe Petitcolin a, lors d'une conférence téléphonique, expliqué suivre la reprise des activités de l'ensemble des sites du groupe en Chine, où Safran emploi plus de 2.000 personnes. "Nous avons un taux de présence [sur ces sites, NDLR] à lundi matin, compris entre 74% et 95%", a indiqué le directeur général. Le dirigeant a expliqué que le groupe n'avait subi aucun problème sur sa chaîne d'approvisionnement et que le flux de production était "quasiment normal".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV-FRB

-COMMUNIQUES FINANCIERS DE SAFRAN:

https://www.safran-group.com/fr/finance/publications/communiques-financiers/Communiqu%C3%A9s%20financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire