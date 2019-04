Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 9 avril 2019

0

KALRAYKalray a enregistré en 2018 une perte nette de 8,532 millions d'euros contre une perte nette de 6,843 millions d'euros en 2017. Le résultat d'exploitation retraité, incluant le crédit d'impôt recherche de 2,61 millions d'euros, du spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents ressort à – 6,258 millions d'euros. La perte d'exploitation s'est creusée de 696 000 euros par rapport à 2017.OBERLe groupe Ober a publié, au titre de son exercice 2018, un résultat net part du groupe de 0,67 million d'euros, contre 0,95 million un an plus tôt. Le résultat d'exploitation ressort à 2,02 millions, contre 2,08 millions en 2018. Par ailleurs, l'Ebitda s'élève à 3,28 millions. Il était auparavant de 3,6 millions. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 39,81 millions d'euros, contre 38,46 millions au précédent exercice. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration proposera à l'occasion de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 un dividende de 0,50 euro par action.NANOBIOTIXNanobiotix a annoncé, dans le cadre de son augmentation de capital, avoir placé 2 566 666 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,03 euro auprès d'investisseurs institutionnels aux Etats-Unis d'Amérique et des investisseurs en France et à l'étranger à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, via une offre effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordre réservée à une catégorie déterminée de personnes. Le montant total du produit brut de l'Offre devrait s'élever à environ 29,5 millions d'euros, avant déduction des frais et charges.POXELPoxel et Sumitomo Dainippon Pharma Co., annoncent des premiers résultats positifs de l’étude clinique de Phase III, TIMES 1, sur l’Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le programme de développement de la Phase III de l’Imeglimine au Japon, TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), comprend trois études pivotales évaluant l’efficacité et la sécurité de l’Imeglimine chez plus de 1 100 patients. Les résultats de TIMES 1 représentent une étape majeure pour la demande d'enregistrement du produit au Japon prévue en 2020.TOTALTOTAL et ses partenaires, ExxonMobil et Oil Search, ont signé l'accord gaz avec l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, définissant le cadre fiscal pour le projet Papua LNG. Cet accord permet aux partenaires de lancer les études d'ingénierie (FEED) qui conduiront à une décision finale d'investissement en 2020. Le projet Papua LNG d'une capacité de 5,4 millions de tonnes par an (Mtpa) comprendra deux trains de liquéfaction de 2,7 Mtpa chacun et permettra d'exploiter de ressources gazières de plus de 1 milliard de barils équivalent pétrole.UMANISUmanis a enregistré en 2018 un résultat net part du groupe de 11,3 millions d’euros contre 19,3 millions d’euros en 2017. Le résultat opérationnel courant du spécialiste en data, digital et solutions métiers s’est élevé à 19,3 millions d’euros, en progression de 2,6%. Ce qui correspond à une marge opérationnelle courante de 9,3% conforme à l’objectif d’une marge supérieure à 9%, mais en repli de 60 points de base sur un an. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 206,7 millions d'euros, en croissance de 9%.VINCILe Conseil d’administration du Consortium Stade de France dont le capital est réparti entre Vinci à 67% et Bouygues 33%, a voté à l’unanimité la proposition de Pierre Coppey consistant à dissocier la présidence et la Direction générale de l’entreprise. Pierre Coppey reste président et Henry de la Monneraye Directeur général délégué. Alexandra Boutelier est nommée Directeur général, en remplacement de Pierre Coppey