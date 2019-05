VALBIOTIS réussit la transposition industrielle de Valedia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valbiotis a annoncé le succès de la transposition industrielle de Valedia (substance active : TOTUM-63) le produit le plus avancé de son portefeuille. Ce succès résulte d'une collaboration avec les équipes Développement et Industrie du groupe Pierre Fabre , expert mondialement reconnu de la fabrication industrielle de substances actives d'origine végétale.Après avoir sécurisé sa propriété industrielle en Europe et aux États-Unis, Valbiotis franchit ainsi une nouvelle étape majeure, en démontrant sa capacité à produire Valedia de manière industrielle et conformément aux réglementations de ces deux marchés.Valedia sera le premier représentant d'une nouvelle classe de produits pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques.