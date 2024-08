Reid Hoffamn est le cofondateur et le patron exécutif de LinkedIn, le "facebook du boulot".



Reid Hoffman est née et a grandi en Californie. En 1990, il sort diplômé de l’Université de Stanford en sciences cognitives. Il obtient, en 1993, une maîtrise en philosophie de l’Université d’Oxford. Jeune diplômé, Reid Hoffman ambitionne de devenir professeur. Mais comprenant que les intellectuels n’ont qu’un impact limité sur la société, il décide de poursuivre une carrière en affaires et en entrepreneuriat.



Après avoir travaillé chez Apple et Fujitsu, Reid Hoffman cofonde sa première société, SocialNet.com, un service de rencontres en ligne.



Lors de la fondation de Paypal, il entre au sein du conseil d’administration. Il devient ensuite un employé à temps plein. Lorsqu’en 2002, eBay rachète Paypal, Reid Hoffman est vice-président exécutif de PayPal .



Très vite, Reid Hoffman rebondit. Il cofonde en Décembre 2002 LinkedIn. Il en est aujourd’hui le Président exécutif. LinkedIn est un réseau social professionnel comptant, en septembre 2011, plus de 120 millions de membres dans plus de 200 pays et ayant élu domicile au cœur de la Silicon Valley, à Mountain View. La réussite fulgurante de la start-up fait de Reid Hoffman un des patrons les plus respectés de la Sillicon Valley.



En Juillet 2010, le hedge funds Tiger Global Management achète 1% de la société. Le 19 mai 2011, LinkedIn entre en Bourse. Selon les estimations, l’entreprise serait valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars. En 2010, le site enregistre quinze millions de dollars de bénéfices et un chiffre d’affaires de 243 millions de dollars. Ce dernier est généré par trois activités : la vente d’abonnements premium aux internautes (20%), la publicité et le marketing (32% des revenus) et la commercialisation de solutions de recrutement (48%).



Visionnaire, Reid Hoffamn investit dans de nombreuses start-up qu’il identifie comme prometteuses. Il est ainsi un des premiers, avec Peter Thiel, à investir dans Facebook en 2004. Hoffman a également investi dans Zynga et siège à son conseil d’administration. Parmi ses plus récents investissements figurent aussi Ping.fm (un outil permettant la mise à jour des réseaux sociaux) et Grouply (un réseau social connectant les personnes partageant les mêmes intérêts et passions).



LinkedIn a aussi investi dans mSpoke, un outil de recommandation, et dans CardMunch, qui permet de scanner des cartes de visite.



Reid Hoffman se révèle être un philanthrope actif. Il siège au conseil d’administration de Do Something (un organisme à but non lucratif qui encourage les jeunes dans la mise en place des projets jouant un rôle dans le changement social), Kiva.org (une organisation de micro-finance), Mozilla (créateur de Firefox), et Endeavor Global (un organisme à but non lucratif qui soutient des entrepreneurs au grand potentiel d’impact).



