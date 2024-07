(Alliance News) - Moncler Spa a publié mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 1,23 milliard d'euros pour les six premiers mois de l'année, en hausse de 11 % par rapport à 1,14 milliard d'euros au 30 juin 2023.

Les revenus de Moncler se sont élevés à 1,04 milliard d'euros, contre 935 millions d'euros au premier semestre 2023, tandis que les revenus de Stone Island se sont élevés à 188,9 millions d'euros, contre 201,6 millions d'euros au premier semestre 2023.

Par région, le chiffre d'affaires s'est élevé à 513 millions d'euros en Asie, à 380,6 millions d'euros dans la région EMEA et à 147,7 millions d'euros dans la région Amériques.

Par canal de distribution, les revenus se sont élevés à 875,7 millions d'euros pour le DTC et à 165,5 millions d'euros pour le wholesale.

Le bénéfice net s'est élevé à 180,7 millions d'euros au premier semestre, contre 145,4 millions d'euros en 2023.

L'EBIT du groupe au 30 juin était de 258,7 millions d'euros, contre 217,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La position de trésorerie nette du groupe s'est établie à 845,8 millions d'euros, contre 1,03 milliard d'euros au 31 décembre 2023.

Remo Ruffini, président-directeur général de Moncler, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des résultats solides obtenus au premier semestre, dans un environnement opérationnel d'une complexité généralisée pour le secteur du luxe. Nos deux marques ont enregistré une forte croissance dans le canal DTC dans toutes les régions et le groupe a réalisé un résultat opérationnel solide, dépassant les 250 millions d'euros. L'environnement macroéconomique mondial est très volatil et imprévisible, et les tendances de l'industrie se normalisent constamment. Cela nous oblige à maintenir une approche vigilante et à rester concentrés sur notre flexibilité opérationnelle et notre réactivité".

"Dans le même temps, je suis convaincu que les initiatives stratégiques que nous poursuivons à la fois chez Moncler et Stone Island, notre lien profond avec nos communautés, notre poursuite continue de l'excellence des produits et notre focalisation sur une croissance sélective et de haute qualité continueront à renforcer nos marques dans les mois et les années à venir."

Mercredi, Moncler a clôturé en baisse de 4,0 pour cent à 54,42 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.