Actuellement, Robert D. Isom occupe le poste de président d'American Airlines Group, Inc. et de président d'American Airlines, Inc. (une filiale d'American Airlines Group, Inc.). Auparavant, il a été directeur de la restructuration chez Ally Financial, Inc. et directeur de l'exploitation chez Residential Capital LLC (une filiale d'Ally Financial, Inc.), directeur de groupe chez Procter & Gamble Co, directeur général et directeur de l'exploitation chez US Airways, Inc, directeur de l'exploitation et vice-président exécutif chez America West Holdings Corp, directeur de l'exploitation et vice-président exécutif chez America West Airlines, Inc, directeur de l'exploitation et vice-président exécutif chez US Airways Group, Inc et SVP-Ground Operations & Airport Customer Services chez Northwest Airlines, Inc. Robert D. Isom a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Université de Notre Dame et un MBA à l'Université du Michigan.

AMERICAN AIRLINES GROUP INC. American Airlines, Inc. Airlines Transportation American Airlines, Inc. engages in the provision of airline transportation services. It offers travel insurance, email subscriptions, group and meeting travel and business programs services. The company was founded by C. R. Smith on April 15, 1926 and is headquartered in Fort Worth, TX.