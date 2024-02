Robert A. Michael est directeur financier et vice-président exécutif d'AbbVie, Inc. et directeur général de Fremont Holding LLC, directeur général de Tobira Therapeutics, Inc. et président et directeur d'Allergan Plc (qui sont toutes des filiales d'AbbVie, Inc.). M. Michael est également membre du conseil d'administration d'AbbVie Biotherapeutics Ltd. M. Michael a précédemment occupé le poste de contrôleur de division - chaîne d'approvisionnement en produits nutritionnels chez Abbott Laboratories. Il est titulaire d'un MBA de l'Anderson School of Management.

