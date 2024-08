Actuellement, Robert Swaak occupe le poste de président du conseil d'administration et de directeur général d'ABN AMRO Bank NV. M. Swaak est également membre du conseil d'administration de Nationale Opera & Ballet. Auparavant, M. Swaak a occupé les postes de président du conseil d'administration de PricewaterhouseCoopers BV, de vice-président des clients et des marchés de PricewaterhouseCoopers LLP et de président de la Fondation Bernard van Leer. M. Swaak a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'Université Erasmus de Rotterdam.

