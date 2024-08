Le PDG d'ABN Amro, Robert Swaak, quittera ses fonctions au cours du premier semestre de l'année prochaine, trois ans avant la fin de son mandat, a annoncé le prêteur néerlandais jeudi.

M. Swaak a été nommé PDG en 2020 et s'est vu confier un second mandat de quatre ans plus tôt cette année.

M. Swaak a déclaré que c'était le bon moment pour se retirer, afin de donner au conseil d'administration de la banque le temps de trouver un successeur pour ce qu'il a déclaré être une "nouvelle phase stratégique".

"Lorsqu'on m'a demandé un second mandat, je savais que j'allais peut-être laisser la place à un successeur à un moment opportun avant la fin de mon mandat", a-t-il déclaré dans un communiqué.