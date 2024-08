Le recruteur britannique Robert Walters a enregistré une perte au premier semestre jeudi, les candidats hésitant à changer d'emploi et les entreprises mettant plus de temps à pourvoir les postes vacants dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques et politiques.

L'entreprise, spécialisée dans le recrutement pour les secteurs juridique, comptable et technologique, a également réaffirmé qu'elle ne s'attendait pas à une amélioration significative des niveaux de confiance avant 2025.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les cabinets de recrutement ont signalé des conditions difficiles sur le marché de l'embauche au cours de l'année écoulée, le manque de confiance des clients et des candidats prolongeant la durée de l'embauche, avec des élections multipartites en 2024, portant un nouveau coup au secteur.

CONTEXTE

Le mois dernier, Robert Walters a rejoint ses homologues Hays et PageGroup dans leur mise en garde contre les conditions difficiles du marché du recrutement, aggravées par les élections au Royaume-Uni et en France.

PAR LES CHIFFRES

Le recruteur a enregistré une perte avant impôts de 2,3 millions de livres (3 millions de dollars) pour les six premiers mois de 2024, contre un bénéfice de 8,1 millions de livres l'année dernière.

CITATIONS CLÉS

"Nous nous attendons à ce que les mesures de réduction des coûts se poursuivent et prennent un peu plus d'ampleur et, par conséquent, nous nous attendons à atténuer davantage la réduction des revenus d'honoraires du second semestre", a déclaré le directeur financier David Bower dans une interview accordée à Reuters.

"Dans l'ensemble, nous prévoyons donc d'être rentables au second semestre.

deuxième semestre", a ajouté M. Bower.

(1 $ = 0,7793 livre)