M. Roy M. Twite est un directeur non exécutif indépendant chez Halma Plc, un directeur général de division chez STI SRL, un directeur général et un directeur chez IMI Plc, un président chez Control Components, Inc. et un président chez Fluid Power Systems. Il est membre du conseil d'administration de Halma Plc et IMI Plc. M. Twite était auparavant employé comme président d'IMI Precision Engineering GmbH, président d'IMI Hydronic Engineering Ltd. et directeur général de Norgren Ltd. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université de Nottingham, un diplôme d'études supérieures à l'Université de Cambridge et un diplôme d'études supérieures à l'Université de Cambridge.

Principales sociétés IMI PLC Directeur Général Fluid Power Systems Fluid Power Systems Industrial Machinery Producer Manufacturing Fluid Power Systems manufactures hydraulic valves and electrohydraulic systems. The company is headquartered in Lincolnshire, IL President