Le milliardaire Ryan Cohen, investisseur activiste, a obtenu mardi le rejet d'une plainte d'actionnaires l'accusant d'avoir encaissé trop rapidement les actions de Bed Bath & Beyond alors que le détaillant d'articles pour la maison se dirigeait à grands pas vers la faillite.

Le juge Dale Ho, du district de Manhattan, a déclaré que deux anciens actionnaires de Bed Bath & Beyond ne pouvaient pas obliger M. Cohen à restituer les bénéfices tirés de la vente de sa participation, estimée à 11 %, car la faillite ultérieure du détaillant a annulé leurs réclamations.

Les actionnaires ont poursuivi M. Cohen en vertu d'une loi fédérale qui oblige les initiés des entreprises, y compris les gros actionnaires, à renoncer aux bénéfices "à court terme" tirés de l'achat et de la vente d'actions d'une société au cours d'une période de six mois, les sommes ainsi obtenues devant être restituées à la société.

M. Cohen a fondé le détaillant en ligne de produits pour animaux Chewy et est aujourd'hui directeur général du détaillant de jeux vidéo GameStop .

Il s'est fait connaître sous le nom de "roi des mèmes" auprès des investisseurs ordinaires qui ont suscité l'engouement pour les actions des mèmes au début des années 2021, généralement dans le cadre de forums en ligne. Le magazine Forbes estime sa fortune à 4,2 milliards de dollars.

Lee Squitieri, avocat des actionnaires, s'est refusé à tout commentaire immédiat, indiquant qu'il examinait la décision. M. Cohen, par l'intermédiaire de son avocat Dave Wollmuth, s'est refusé à tout commentaire.

M. Cohen a révélé une participation de 9,8 % dans Bed Bath & Beyond en mars 2022 et a fait pression pour que des changements soient apportés, notamment l'arrivée de nouveaux directeurs et l'étude d'une vente de la marque Buy Buy Baby.

Il a irrité les autres actionnaires en vendant brusquement sa participation, dont le pourcentage avait augmenté grâce aux rachats d'actions, cinq mois plus tard, pour un bénéfice estimé à 60 millions de dollars.

Bed Bath a déposé son bilan en avril 2023 et ses actions ordinaires ont été annulées lorsque le plan du chapitre 11 est entré en vigueur en septembre.

M. Ho a déclaré que les actionnaires plaignants, Todd Augenbaum et Judith Cohen, avaient qualité pour agir lorsque le procès a débuté en octobre 2022, mais que ce n'était plus le cas.

Il a rejeté les arguments selon lesquels ils avaient encore un intérêt financier parce qu'ils avaient acheté des actions d'un créancier de Bed Bath & Beyond, qu'ils auraient pu percevoir des primes d'encouragement ou des honoraires d'avocat, et qu'ils méritaient d'être remboursés pour leurs actions annulées.

L'affaire est la suivante : In re Bed Bath & Beyond Inc Section 16(b) Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-09327.