Ralph Hamers, le Néerlandais aux commandes de la banque suisse UBS

Le Néerlandais se retrouve dans la peau du sauveur potentiel de la finance suisse, à la tête d'une banque dont le bilan est deux fois supérieur à celui de la Suisse et dans un pays dont la réputation de puissance financière a été sérieusement entamée, au moment même où la confiance des investisseurs dans les banques mondiales est à son plus bas niveau depuis des années.

"Personne ne souhaitait être ici pour faire cela", a-t-il déclaré au radiodiffuseur national suisse SRF après qu'UBS a accepté de racheter Credit Suisse dans le cadre d'une transaction orchestrée par les autorités suisses.

M. Hamers, qui n'a pas d'expérience en matière de fusions et acquisitions, s'est fait les dents en réorganisant un grand créancier néerlandais, principalement en vendant des activités. Il devra désormais combiner deux banques représentant 1 600 milliards de dollars d'actifs, plus de 120 000 employés et un bilan extrêmement complexe.

Vétéran de près de 30 ans du créancier néerlandais ING - il a épousé une ancienne collègue de la banque - Hamers a été un choix surprenant lorsqu'il a été nommé début 2020 pour diriger UBS. Il n'avait que peu d'expérience dans la banque d'investissement ou la gestion de patrimoine.

Chez ING, M. Hamers était considéré comme un patron à l'aise avec la technologie qui rejetait l'image d'un banquier guindé pour celle d'un PDG jeune, moderne et accessible, et il a été crédité de la supervision d'une transformation numérique - y compris une mise en place réussie en Allemagne - tout en étant l'un des patrons les moins bien payés d'une grande banque européenne.

Le succès numérique d'ING est ce qui a attiré Axel Weber, alors président d'UBS, à le débaucher, déclarant que Hamers était "le bon PDG pour mener notre entreprise vers son prochain chapitre", en un temps utile où certains analystes disaient que les progrès d'UBS stagnaient.

Après l'accord de dimanche, son défi immédiat sera de licencier des milliers de personnes, potentiellement plus de 10 000, ont déclaré des sources à Reuters, de réduire la banque d'investissement du Credit Suisse et de rassurer les riches du monde entier sur le fait que sa banque reste le meilleur endroit pour placer leurs liquidités.

Son bilan chez ING n'est pas tout à fait reluisant. En 2020, quelques mois après son déménagement à Zurich, une cour d'appel néerlandaise a ordonné l'ouverture d'une enquête criminelle sur le rôle joué par M. Hamers dans l'incapacité du groupe ING à lutter contre le blanchiment d'argent. Les procureurs avaient précédemment déclaré qu'ils n'engageraient pas de poursuites.

UBS a refusé de commenter l'affaire lundi, mais la banque a déclaré en temps utile qu'elle avait "pleine confiance" en M. Hamers.

Bien qu'il n'ait jamais été confronté à une tâche d'intégration de cette ampleur chez ING, il a entrepris plusieurs restructurations aux Pays-Bas et en Belgique, une expérience sur laquelle il pourra s'appuyer, selon un ancien collègue.

L'ancien PDG d'Unilever et compatriote néerlandais Paul Polman a donné un vote de confiance à M. Hamers lundi, déclarant à Reuters que "M. Hamers est un leader déterminé, certainement bien préparé pour diriger la banque suisse en ces temps utiles".

Qui plus est, il pourra également s'appuyer sur le président du conseil d'administration d'UBS, Colm Kelleher, un vétéran de Morgan Stanley, dont l'expérience en matière de supervision des opérations sur titres sera utile au moment où UBS s'apprêtait à passer au crible les positions risquées du Credit Suisse.

UBS a refusé de commenter cet article. M. Kelleher a déclaré l'année dernière que lui et M. Hamers "s'entendaient à merveille".

Alors qu'UBS a racheté son rival vieux de plusieurs décennies pour une fraction du cours récent de l'action du Credit Suisse et que la Suisse s'engage à fournir environ 260 milliards de francs suisses (280,20 milliards de dollars) de prêts et de garanties pour soutenir le nouveau groupe, M. Hamers devra s'assurer le soutien des actionnaires. Il devra démontrer que l'opération est dans leur intérêt, en un temps utile où UBS s'en sortait relativement bien seule.

Sous la direction de M. Hamers, UBS a réalisé en 2022 un bénéfice de 7,6 milliards de dollars et compte parmi ses clients de nombreuses personnes fortunées, ce qui témoigne du chemin parcouru par l'entreprise après son sauvetage par les pouvoirs publics lors de la crise financière mondiale il y a plus de dix ans, la répression du secret bancaire et de multiples restructurations.

Interrogé lors de l'interview accordée dimanche à la télévision suisse sur le nombre de jours qu'il avait dormi au cours des trois derniers jours, M. Hamers, un coureur cycliste passionné, a répondu : "pas tellement".

"Vous pouvez peut-être vous en rendre compte. Mais c'est ainsi que cela devrait être. Il s'agit de choses sérieuses. Elles doivent être prises au sérieux.

(1 dollar = 0,9265 franc suisse)