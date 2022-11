Richard Branson doit faire face à un procès aux États-Unis pour les problèmes de voyages spatiaux de Virgin Galactic

Tout en rejetant la plupart des réclamations dans le recours collectif proposé, la juge de district américaine Allyne Ross à Brooklyn a déclaré que les actionnaires pourraient essayer de prouver que Virgin et Branson les ont escroqués pour qu'ils surpayent les actions de la société de tourisme spatial, qui se négocient maintenant plus de 90 % en dessous de leur sommet de février 2021.

Les actionnaires peuvent intenter un procès à propos des déclarations de juillet 2019 selon lesquelles Virgin avait fait de "grands progrès" en surmontant les "obstacles" aux vols spatiaux commerciaux, malgré un vol d'essai quasi désastreux cinq mois plus tôt, lorsque son avion fusée Unity a subi des dommages critiques.

M. Branson doit également défendre sa déclaration de juillet 2021 selon laquelle le vol qu'il venait d'effectuer à bord d'Unity, au cours duquel il s'est élevé à 80,47 km au-dessus de la terre, s'était déroulé "sans problème", bien qu'Unity se soit écarté de l'espace aérien qui lui était assigné.

Dans une décision de 55 pages, M. Ross a déclaré que les actionnaires pouvaient également intenter une action en justice concernant environ 301 millions de dollars d'actions que M. Branson a vendues le mois suivant le vol.

Les avocats de Virgin et de Branson n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En demandant un rejet, ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de preuve d'intention de fraude et que les défendeurs avaient divulgué en détail les problèmes de sécurité et de conception dans le développement du voyage spatial commercial, "incontestablement une proposition à haut risque".

Laurence Rosen, un avocat des actionnaires, a refusé de commenter.

Virgin est basée à Tustin, en Californie, et est devenue publique en octobre 2019 en fusionnant avec un véhicule d'acquisition à vocation spéciale, Social Capital.

La poursuite couvre les actionnaires qui possédaient les actions de l'une ou l'autre entre le 10 juillet 2019 et le 14 octobre 2021, lorsque Virgin a cloué au sol Unity et retardé son service de voyage spatial commercial. Ses actions ont chuté de 16,8 % le lendemain, à 20,01 $.

Branson, 72 ans, vaut 3,7 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Dans les échanges de lundi après-midi, les actions de Virgin étaient en hausse de 5 cents à 4,97 $.

L'affaire est Kusnier et al v. Virgin Galactic Holdings Inc et al, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 21-03070.