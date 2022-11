Walt Disney : retour de Robert Iger comme CEO

Walt Disney a annoncé dimanche le retour de Robert Iger à la tête du groupe en tant que CEO (directeur général), avec effet immédiat, remplaçant ainsi Bob Chapek seulement deux ans après lui avoir laissé les rênes du géant des médias et du divertissement.Bob Iger, qui a passé plus de quatre décennies chez Disney, dont 15 ans en tant que CEO, a accepté de revenir comme CEO pendant deux ans, Susan Arnold conservant le poste de présidente du conseil d'administration.Il aura pour mandat de 'définir l'orientation stratégique pour une croissance renouvelée et de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration pour développer un successeur pour diriger la société à la fin de son mandat'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.