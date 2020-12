La famille Peugeot se renforce chez PSA avant le mariage avec Fiat Chrysler

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe familial Peugeot a annoncé mercredi avoir renforcé de 2% sa participation au capital de Peugeot S.A. (PSA), à l'approche de la fusion entre le constructeur français et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Le groupe familial Peugeot, qui détient désormais 14,38% du capital et 19,36% des droits de vote de PSA, "démontre clairement son attachement et sa volonté de devenir un des principaux actionnaires du prochain Groupe Stellantis et témoigne de sa confiance dans son développement futur", ont commenté dans un communiqué Jean-Philippe Peugeot, président du conseil d'administration d'Etablissements Peugeot Frères, et Robert Peugeot, président du Conseil d'administration de FFP.

FFP a acquis 18,1 millions d'actions PSA pour un montant total de 228 millions d'euros, via un contrat d'equity swap annoncé en mars et dénoué de manière anticipée. "Les titres acquis représentent 2% du capital de Peugeot S.A., conformément à l'autorisation prévue par l'accord de rapprochement signé entre Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobile le 18 décembre 2019", a précisé le groupe.

L'accord conclu fin 2019 entre FCA et PSA autorise la famille Peugeot à augmenter de 2,5 points de pourcentage sa participation dans le groupe fusionné, par acquisition d'actions auprès de Bpifrance, du chinois Dongfeng Group ou sur le marché. Cette autorisation s'accompagne d'une clause de "standstill", empêchant les principaux actionnaires du futur groupe combiné de monter au capital pendant une période de sept ans.

