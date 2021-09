© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FAURECIA SE -1.95% 36.18 -11.86% STELLANTIS N.V. 0.45% 16.126 9.54%

Peugeot Invest signe l’une des plus fortes hausses du SRD, avec un gain de 3,59% à 115,40 euros par action. La société d’investissement de la famille Peugeot profite des solides résultats dévoilés au titre de son premier semestre 2021. En effet, l’ANR (actif net réévalué), qui mesure la valeur de son portefeuille, par action est ressorti à 227,4 euros à fin juin 2021 contre 179,6 euros à fin décembre 2020. « La forte progression des titres Stellantis, en hausse de 28,8 %, contribue à porter la valeur de l’ANR à un niveau historique », s’est réjoui la société.De son côté, le résultat net consolidé (part du groupe) repasse dans le vert à 368,3 millions d'euros, contre -32,2 millions d'euros à fin juin 2020.Ceci s'explique principalement par la reprise du versement des dividendes reçus des titres de participations non consolidés qui s'élèvent à 293,9 millions d'euros (dont un dividende en actions Faurecia de 173 millions d'euros provenant de Stellantis).Pour rappel, les dividendes reçus sur l'exercice 2020 se sont élevés à 11,3 millions d'euros, du fait de la crise sanitaire qui avait conduit la plupart des sociétés à annuler ou réduire leur dividende annoncé." Peugeot Invest affiche d'excellents résultats au premier semestre, dans un contexte de fort rebond après une année 2020 marquée par la crise sanitaire ", ont déclaré Robert Peugeot , président de Peugeot Invest, et Bertrand Finet, le directeur général.Au vu de ces chiffres, Degroof Petercam a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 140 euros sur Peugeot Invest. " Malgré un flottant limité, Peugeot Invest reste l'une des valeurs les plus intéressantes dans notre univers de couverture des sociétés d'investissement ", a expliqué l'analyste.