Peugeot Invest : calme plat après la publication semestrielle

Le 15 septembre 2023 à 16:31

En hausse ce matin, l'action Peugeot Invest est désormais stable à 102,80 euros. La holding qui représente les intérêts de la famille Peugeot affichait au 30 juin 2023, un actif net réévalué (ANR) par action de 221,3 euros, soit une performance dividende attaché de +12,4 % sur le premier semestre 2023. L'ANR correspond à la valorisation de marché de tous les actifs détenus par Peugeot Invest, déduction faite des dettes financières.



" Sur le semestre, les participations cotées affichent une bonne performance, supérieure à celle des marchés, la valorisation des co-investissements est tirée par la création de valeur de Polyplus, et celle des fonds d'investissement est stable, ajustée des appels et des remboursements du semestre ", a commenté Peugeot Invest.



Selon Degroof Petercam, le principal contributeur a été Stellantis, qui a progressé de 30% sur cette période. L'analyste explique que la décote de la holding (54%) est la plus élevée par celles qu'il suit et qu'il justifie par le faible flottant : 20%. N'attendant pas de changement à court terme, il ne voit pas de catalyseur permettant de réduire la décote. Degroof Petercam reste donc à Conserver.



Sur le premier semestre, le résultat net consolidé part du groupe a progressé de 31,6% à 252,2 millions d'euros. Cette progression s'explique essentiellement par l'augmentation des dividendes reçus par Peugeot Invest et ses filiales contrôlées qui ressortent en hausse de 22,4% à 320,4 millions d'euros.



Peugeot Invest a poursuivi la rotation de ses actifs. Les produits de cession et distributions du premier semestre 2023 s'élèvent à 262 millions d'euros contre 291 millions d'euros au premier semestre 2022. Elles ont permis de financer 199 millions d'euros de nouveaux investissements sur le premier semestre 2023.



A ce propos, Robert Peugeot, Président de Peugeot Invest, s'est félicité du succès de l'offre publique de rachat qui permet à la société de détenir 5,1% du capital de Rothschild & Co. Le résultat de cette opération a été dévoilé mardi dernier.



L'endettement net au 30 juin 2023 s'élève à 862 millions d'euros, contre 885 millions d'euros au 31 décembre 2022. Ce montant prend en compte la mobilisation de 152 millions d'euros en anticipation de l'investissement dans Rothschild & Co décaissés sur le second semestre. Le ratio d'endettement Loan to value reste limité, à 14%, en baisse sur le semestre. L'intégralité de la dette utilisée est à taux fixe. Les lignes de crédit non utilisées totalisent 898 millions d'euros.