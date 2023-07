Actuellement, Robert D. Walters occupe le poste de président et de directeur de l'exploitation chez Rocket Cos, Inc. Il est également président et directeur de l'exploitation de Quicken Loans LLC. Dans le passé, M. Walters a été président de Rock Holdings, Inc. et directeur de NBD Bank NA. Il a obtenu un MBA de l'Université du Michigan et un diplôme de premier cycle de l'Université d'Oakland (Michigan).

Principales sociétés Rocket Mortgage LLC Chief Executive Officer ROCKET COMPANIES, INC. President